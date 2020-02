Marathon de Montréal: Lassonde exige la fin de l’utilisation de sa marque

Le fabricant de jus et de boissons Lassonde dénonce « l’amateurisme » des organisateurs du Marathon de Montréal et les « déficiences majeures » de la course depuis trois ans, dont la plus récente édition a été assombrie par la mort d’un coureur. L’entreprise se tourne vers les tribunaux pour exiger que le marathon cesse immédiatement d’utiliser leur marque Oasis pour faire la promotion de l’édition 2020.