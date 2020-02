Le fabricant de jus et de boissons Lassonde reproche aux organisateurs du marathon de Montréal de continuer d’utiliser la marque Oasis dans le but de « forcer le retour et le maintien du contrat » et d’obtenir le paiement de la commandite, pourtant retirée le 27 septembre dernier.

Le fabricant de jus et de boissons Lassonde exige que les organisateurs du Marathon de Montréal cessent immédiatement d’utiliser sa marque Oasis pour faire la promotion de l’édition 2020. L’entreprise, qui a retiré sa commandite à la suite de la dernière édition « catastrophique » de la course, dénonce « l’amateurisme » des organisateurs et les « déficiences majeures » de l’événement.

Louis-Samuel Perron

La Presse

Dans une demande en injonction provisoire et permanente déposée lundi à la Cour supérieure du Québec, Lassonde réclame aux organisateurs du marathon de ne plus utiliser « illégalement » sa marque de jus Oasis pour promouvoir le marathon de Montréal prévu à la mi-septembre. Un juge a déjà pris en délibéré la demande d’injonction urgente.

Les sociétés américaines Competitor Group, qui utilise la marque Rock ‘n’Roll Marathon, et World Triathlon Corporation, connue sous le nom Ironman, sont visées par cette requête. Lassonde leur reproche de continuer d’utiliser la marque Oasis dans le but de « forcer le retour et le maintien du contrat » et d’obtenir le paiement de la commandite, pourtant retirée le 27 septembre dernier.

Commanditaire principal depuis 2003 de la grand-messe des coureurs au Québec, Lassonde tire à boulets rouges sur les organisateurs du marathon dans sa requête rendue publique jeudi au palais de justice de Montréal. Selon Lassonde, les organisateurs n’ont pas réussi depuis 2017 à organiser un événement qui respecte les « standards de l’industrie ».

Lassonde souligne les « sérieux » problèmes de logistiques de l’édition 2018 de la course, dont le départ était donné pour la première fois au centre-ville de Montréal. L’entreprise québécoise énumère dans sa requête une série de pépins qui ont « miné » cette édition : distribution tardive des dossards, organisation déficiente du site de départ, nombre insuffisant de kiosques, délais excessifs pour récupérer les effets personnels, etc.

L’ancien commanditaire de l’événement observe également une baisse marquée de la participation au Marathon depuis 2016, passant de 35 124 participants à 22 449 en 2018, et même à 18 000 coureurs l’an dernier. Malgré ce « déclin », le coût de leur commandite est passé de 250 000 $ par année à 350 000 $. Les organisateurs justifiaient cette augmentation par le nombre élevé de participants.

Dans la foulée de l’édition 2018, Lassonde a fait part de son insatisfaction aux organisateurs par rapport aux « nombreux problèmes » de la course. Le commanditaire était alors particulièrement préoccupé par la sécurité et les services médicaux offerts aux coureurs. Or, les promesses de « changements significatifs » n’ont pas été apportées à l’édition 2019, souligne-t-on dans la requête.

Lassonde déplore le niveau de sécurité « entièrement déficient » qui a mené à un retard du départ du marathon et du demi-marathon de 50 minutes en raison de l’absence de personnel pour assurer la sécurité. « Un constat inexcusable considérant le fait que les défenderesses pouvaient et auraient dû planifier l’événement du Marathon de Montréal depuis un an », plaide Lassonde.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Lassonde déplore le niveau de sécurité « entièrement déficient » qui a mené à un retard du départ du marathon et du demi-marathon de 50 minutes lors de l'édition 2019.

Le fabricant de jus souligne également la mauvaise planification du trajet de la course 2019. En effet, les coureurs d’élite du marathon ont été contraints de courir à contresens des coureurs du demi-marathon sur certaines sections du parcours.

« De tels incidents dénotent un amateurisme patent, qui empêche le Marathon de Montréal de se comparer favorablement aux grands événements de course organisés à travers le monde », affirme Lassonde.

L’entreprise québécoise soutient subir un préjudice « sérieux ou irréparable », puisque sa marque porte-étendard se retrouve associée contre son gré à la prochaine édition de la course. C’est pourquoi Lassonde s’adresse aux tribunaux pour obtenir une ordonnance d’injonction afin de forcer la main au Marathon de Montréal.

Les organisateurs du marathon soutiennent pour leur part avoir toujours le droit d’utiliser le nom Oasis, explique Lassonde dans sa requête. La société américaine Competitor Group n’a pas répondu à notre demande d’entrevue jeudi.

Joint par La Presse, le nouveau directeur général de la course, le Montréalais Eddy Afram a indiqué ne pas être en mesure de commenter en raison du processus judiciaire. Il a toutefois tenu à spécifier que l'événement était en « bonne santé » et que la prochaine édition aurait lieu aux « mêmes standards » que les années précédentes.