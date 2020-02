Un ex-employé poursuit Juste pour rire et Gilbert Rozon pour 700 000 $

L’archiviste et diplômé de l’École nationale de l’humour André Gloutnay réclame plus de 700 000 $ à Gilbert Rozon et au groupe Juste pour rire. Il soutient que les allégations d’inconduites sexuelles visant son ancien patron ont mené à son congédiement.