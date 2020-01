Éric Lapointe a été accusé d’un chef de voies de faits et il a plaidé non coupable.

La Couronne a annoncé jeudi matin qu’elle souhaite toujours qu’Éric Lapointe subisse un procès pour répondre à une accusation de voies de fait sur une femme. Son avocat plaide pour sa part que tout cela est éprouvant pour le chanteur, pour qui cette histoire « n’est pas facile, tant au niveau économique, personnel que social ».

Véronique Lauzon

La Presse

La plaignante n’abandonne pas les accusations pour autant, et il y aura donc tenue d’un procès, a annoncé la Couronne en Cour municipale.

À la sortie, l’avocat d’Éric Lapointe, Jacklin Turcot, a tout de même laissé entendre que son client tenterait de conclure une entente de règlement hors cour : « On aime toujours trouver des alternatives au procès, pour toutes sortes de raison. Vous savez, ce n’est pas dans l’intérêt de grand monde de faire un procès. Ce n’est facile pour personne… Alors, à suivre… », a dit Me Turcot.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Me Jacklin Turcot, avocat d'Éric Lapointe

Éric Lapointe n’était pas à la Cour municipale, jeudi matin. La plaignante, dont l'identité est protégée par une ordonnance de non-publication, était aussi absente.

Selon un document de cour, Éric Lapointe se serait « illégalement livré à des voies de fait » sur une femme, le 30 septembre dernier. Les faits se seraient déroulés à la résidence personnelle de l’artiste, à Montréal. Le dossier est traité comme une affaire de voies de fait.

Éric Lapointe s’est engagé à ne pas approcher à moins de 100 m de la victime alléguée jusqu’à nouvel ordre. « Très humblement, je suis d’avis que la résolution de conflit passe par la communication. Mais bon, depuis le jour 1, on a interdit à M. Lapointe de communiquer avec la plaignante et il respecte ses conditions », a précisé Me Jacklin Turcot.

À propos de son client, l’avocat a expliqué que la carrière d’Éric Lapointe se porte bien et que, dans les circonstances, « il garde la tête haute ».

« C’est un passage difficile. On espère que tout le monde puisse éventuellement être satisfait des démarches judiciaires et qu’ils arriveront à être sereins par rapport à cet incident-là. Cela dit, ce n’est pas facile pour M. Lapointe. Je suppose que ce n’est pas facile pour madame non plus. Il n’y a rien de drôle là-dedans », a conclu Me Turcot.

Éric Lapointe reviendra en cour le 10 mars.