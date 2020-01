Tuerie de la mosquée de Québec, trois ans plus tard: l’islamophobie existe, martèlent des citoyens

(Québec) Le collectif citoyen « 29 janvier, je me souviens » — qui organise la troisième commémoration de l’attentat contre la grande mosquée de Québec — estime que l’islamophobie existe au Québec et qu’il faut la combattre.

Caroline Plante

La Presse canadienne

C’est le message qu’il a transmis en point de presse, mercredi, quelques heures avant le souper commémoratif qui aura lieu à l’église Saint-Mathieu, à Québec. Cet événement réunira environ 300 personnes, dont le premier ministre François Legault.

L’an dernier, M. Legault avait soutenu qu’il n’y avait pas d’islamophobie au Québec et avait refusé de s’excuser devant le tollé suscité.

Le soir du 29 janvier 2017, Mamadou Tanou Barry, Ibrahima Barry, Khaled Belkacemi, Abdelkrim Hassane, Azzeddine Soufiane et Aboubaker Thabti ont perdu la vie lors de l’attentat. Ils ont laissé derrière eux leurs femmes et 17 orphelins.

Selon le président du Centre culturel islamique de Québec (CCIQ), Boufeldja Benabdallah, le gouvernement n’en a pas fait assez depuis trois ans pour rétablir les ponts avec la communauté musulmane.

En point de presse, il a parlé d’une société québécoise fracturée, en déséquilibre, où les minorités ne sont pas protégées.

Plus tôt dans les médias, il avait dénoncé la loi 21 adoptée en juin dernier par le gouvernement Legault et qui interdit le port de signes religieux aux employés de l’État en position d’autorité.

Selon lui, cette loi met une partie de la société « au banc des accusés », plus particulièrement les femmes musulmanes, qui par exemple, devront renoncer à porter le hidjab afin de devenir enseignantes.

Le souper commémoratif de mercredi sera précédé d’une activité portes ouvertes au CCIQ « afin d’échanger, sur le lieu même de l’attentat, autour de toutes les marques et témoignages de solidarité reçus de partout dans le monde », selon les organisateurs.

L’an dernier, la soirée commémorative avait eu lieu à l’Université Laval. En 2018, les activités s’étaient étalées sur quatre jours et avaient culminé par un rassemblement extérieur auquel avaient participé des centaines de personnes, dont tous les chefs des partis politiques fédéraux et provinciaux.

L’auteur de la fusillade, Alexandre Bissonnette, a été condamné le 8 février dernier à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pendant 40 ans pour six chefs de meurtre au premier degré et six autres de tentative de meurtre.