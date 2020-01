Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) sollicite l’aide de la population pour retrouver Léonie Monteiro, âgée de 13 ans.

Mayssa Ferah

La Presse

Léonie Monteiro a été vue pour la dernière fois le mardi 28 janvier vers 15 h, à Longueuil.

Elle a les cheveux blonds, les yeux bleus et s’exprime en français. Elle mesure environ 1 m 54 et pèse 49 kg, selon les informations transmises par le SPAL. Elle pourrait être vêtue d’un chandail polo noir et d’un manteau brun et beige.

Toute personne qui aperçoit la jeune fille est priée de contacter le 911 immédiatement.