Le corps a été repêché à plus de 2 km de l’endroit où les motoneiges ont été localisées.

Un corps a été localisé par la Sûreté du Québec (SQ), qui entame sa troisième journée de recherches pour retrouver les cinq touristes disparus dans la soirée de mardi lors d’une excursion en motoneige au Lac-Saint-Jean.

Mayssa Ferah

La Presse

« Il s'agit assurément du corps d'un motoneigiste », a confirmé Hugues Beaulieu, porte-parole de la SQ. La victime a été repêchée aux alentours de midi dans la rivière La Grande Décharge, vers le barrage, à plus de 2 km de l’endroit où les motoneiges ont été localisées. Il est encore trop tôt pour identifier la victime. « Ça va nous permettre d'orienter nos recherches, même si le périmètre reste le même », poursuit M. Beaulieu.

« Il n’est pas question en ce moment d’abandonner les recherches », avait déclaré le porte-parole vendredi matin.

Les plongeurs ont également trouvé jeudi des objets qui pourraient appartenir aux disparus. Le sergent Beaulieu n’a toutefois pas confirmé qu’il s’agissait bel et bien d’effets personnels aux touristes français qui manquent à l’appel. « Quand on fait de la plongée, on trouve des objets. Il s’agit maintenant de les analyser afin de déterminer s’ils sont associés à la scène », explique-t-il.

Une trentaine de membres de la SQ sont mobilisés et disposent de trois embarcations sur le lac. Ces engins sont dotés de propulseurs sous-marins et de sonars latéraux qui accélèrent les recherches. Un hélicoptère est également utilisé et rien n’est laissé au hasard. « Il s’agit d’un déploiement important. La technologie est de notre côté », ajoute le porte-parole.

Jeudi après-midi, quatre nouvelles motoneiges se sont ajoutées aux deux autres déjà repêchées mercredi.

La SQ a dévoilé jeudi après-midi l’identité des cinq Français disparus mardi soir lorsque leur excursion a tourné au drame. Il s’agit de Gilles Claude (58 ans), Yan Thierry (24 ans), Jean-René Dumoulin (24 ans), Julien Benoît (34 ans) et Arnaud Antoine (25 ans). Tous proviennent de l’est de la France.

On ignore toujours pourquoi le groupe s’est éloigné des sentiers. Le secteur où ils ont disparu est périlleux et sans glace. L’enquête du coroner devra faire la lumière sur les circonstances entourant ce drame.