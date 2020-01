La Cour d’appel du Québec n’entendra pas des retraités des quotidiens du Groupe Capitales Médias (GCM) qui s’opposaient à la mouture du plan de relance du groupe de presse par l’entremise de coopératives d’employés.

La Presse canadienne

Dans une décision rendue jeudi, le juge Jacques Lévesque a rejeté leur demande d’en appeler du jugement de première instance.

En vertu de la décision rendue le 23 décembre par la Cour supérieure, les retraités devaient faire une croix sur 25 % à 30 % de leurs rentes à compter de février en plus de renoncer à d’éventuels recours à l’égard des différents syndicats et les comités de retraite.

GCM, qui s’était placé à l’abri de ses créanciers en août dernier, compte quelque 350 employés permanents et publie les quotidiens régionaux Le Soleil, La Tribune, La Voix de l’Est, Le Droit, Le Nouvelliste et Le Quotidien. Les associations de retraités de La Tribune et du quotidien Le Droit ne faisaient pas partie de la demande d’appel.

Le plan de relance — dans lequel on exigeait des quittances — avait été adopté à environ 99 % par les créanciers de l’entreprise dans le cadre d’une assemblée tenue le 16 décembre dernier.

L’offre de coopératives d’employés avait été retenue dans le cadre d’un montage financier de 21 millions. Elle est toujours passée au peigne fin par le groupe de bailleurs de fonds — Investissement Québec, le Fonds de solidarité FTQ, Fondaction CSN et le Mouvement Desjardins.