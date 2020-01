(Montréal) Le cadavre d’une femme a été trouvé vers 7 h 30 jeudi dans un garage résidentiel incendié du quartier Hochelaga-Maisonneuve, dans l’est de Montréal.

La Presse canadienne

Les plus récentes informations transmises par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) indiquaient que la dame était âgée entre 25 et 30 ans.

Le SPVM signale que l’alerte avait été sonnée peu avant 7 h 30 pour un incendie qui a éclaté dans le garage situé derrière des immeubles résidentiels de l’avenue Bourbonnière, près de l’intersection de la rue Adam.

Après avoir éteint l’incendie, les pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal (SSIM) ont trouvé la jeune femme.

Un médecin d’Urgences santé appelé à venir à son secours a tenté des manœuvres pour la réanimer, mais elles ont été vaines ; sa mort a été constatée.

La cause de l’incendie n’est pas encore connue et on ignore si la victime a perdu la vie à cause de l’incendie. L’enquête a été transmise par les pompiers à l’escouade des incendies criminels du SPVM qui a déjà établi un périmètre de sécurité dans la ruelle menant au garage.

On ignore si la victime habitait à cet endroit.