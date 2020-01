Mesurant 1,85 m (6 pi 1 po) et pesant 81 g (180 lb), Anthoni Sauvé a les cheveux bruns et les yeux bruns.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a demandé l’aide du public mercredi pour retrouver un homme de 27 ans porté disparu. Les proches d’Anthoni Sauvé ont dit craindre pour sa santé et sa sécurité.

Janie Gosselin

La Presse

L’homme aurait dit vouloir mettre fin à ses jours.

Mesurant 1,85 m (6 pi 1 po) et pesant 81 g (180 lb), Anthoni Sauvé a les cheveux bruns et les yeux bruns. Il fréquente les arrondissements d’Hochelaga-Maisonneuve et de Ville-Marie.

Il a été vu pour la dernière fois le 19 janvier 2020, vers 20 h, alors qu’il quittait sa résidence d’Hochelaga-Maisonneuve.

Le SPVM a invité toute personne ayant de l’information sur sa disparition à communiquer avec le 911.