Un jeune homme a été blessé par arme blanche au cours d’une bagarre dans la nuit de dimanche à lundi, dans le secteur de Saint-Michel, à Montréal.

Mayssa Ferah

La Presse

Les évènements sont survenus aux alentours de 2 h 15, sur la 56e Rue, près du boulevard Pie-IX. Les policiers y ont localisé un homme de 29 ans blessé au haut du corps.

Il a été transporté à l’hôpital et sa vie n’est pas danger. La victime ne collabore pas avec les policiers et le suspect a quitté les lieux. L’altercation a eu lieu dans le logement et la scène est actuellement protégée.