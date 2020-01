Dans la nuit du 21 décembre au centre-ville de Montréal, un conducteur de 18 ans a contrevenu à tellement de règlements du code de la sécurité routière qu’il s’en est tiré avec une amende de 1854 $, 18 points d’inaptitude et une suspension de permis, à la grande surprise de ses cinq amis âgés de 18 ans, tous entassés dans le véhicule de cinq places.

Raphael Pirro

La Presse

Le véhicule filait à une vitesse de 101 km/h sur l’avenue Robert-Bourassa, où la limite permise est de 40 km/h. Ils ont croisé au même moment le laser d’une équipe du Service de police de Montréal (SPVM), qui était alors en pleine opération de vitesse de nuit.

C’est au moment où les policiers sont allés à la rencontre du conducteur qu’ils ont constaté la présence de six garçons à l’intérieur du véhicule, qui ne pouvait en contenir que cinq selon la loi.

Cependant, la vitesse excessive et le nombre de passagers excédentaires n’expliquent pas tout.

Un nouvel article du Code de la sécurité routière, introduit en 2018 par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), interdit aux conducteurs âgés de 19 ans et moins d’avoir plus d’un passager de 19 ans et moins, entre minuit et 5 h, pour les six premiers mois de leur permis probatoire. Cette provision ne s’applique pas si la personne est un membre de la famille immédiate du conducteur.

Pour les six mois suivants, le conducteur de 19 ans et moins détenant un permis probatoire ne peut transporter qu’un maximum de trois passagers âgés de 19 ans et moins.

Mario Vaillancourt, porte-parole de la SAAQ, a indiqué qu’une contravention à ce règlement peut mener à une amende de 200 à 300 $ ainsi que 4 points d’inaptitude.

« Le Code de la sécurité routière n’est pas qu’une simple suggestion, a écrit le SPVM dans une publication Facebook. Il doit être respecté pour la sécurité de tous. Ne prenez pas le risque de mettre votre vie et celle des autres en danger. »