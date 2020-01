Crime organisé: les Hells Angels rois et maîtres

Les Hells Angels sont l’un des groupes criminels organisés les plus importants au Canada et ils continuent de prendre de l’ampleur grâce notamment à leurs clubs supporteurs. Ceux-ci ont vu leurs rangs grossir de plus de 200 % au pays au cours des cinq dernières années, selon le rapport 2019 du Service canadien de renseignements criminels (SCRC) sur le crime organisé au Canada, dont La Presse a obtenu copie.