Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) recherche activement Aurélie Drapeau, 22 ans, disparue depuis lundi après-midi.

Mayssa Ferah

La Presse

La jeune femme aux yeux bleus et à la peau blanche a été aperçue pour la dernière fois le 13 janvier vers 13 h sur le boulevard Quinn à Longueuil. Elle pourrait se trouver dans les stations de métro, à Sorel-Tracy ou dans la grande région métropolitaine, indique le SPAL.

Ses cheveux diffèrent de la photo mise à la disposition des services policiers. Ils sont blonds, rasés sur les côtés et bouclés sur le dessus.

Au moment de sa disparition, Mme Drapeau portait un manteau noir avec le capuchon orné de fourrure et des bottes noires et bleues. Elle mesure 1,57 m (5’2’’) et pèse 64 kilos (142 lb). Elle s’exprime en français.

Toute personne qui détient des informations sur ce cas est priée de contacter le 911 immédiatement.