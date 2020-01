« Je suis fâché contre papa », a dit l’autre enfant du père de la fillette décédée à Granby au printemps. L’enfant, âgé de cinq ans, s’est confié sur les sévices que lui auraient aussi fait subir son père et la conjointe de son père.

Louise Leduc

La Presse

Deux jugements de la Cour du Québec rendus publics mardi et qui portent sur les mesures à mettre en place pour protéger deux autres enfants de la famille recomposée comportent un nouveau blâme contre la DPJ. Ils relatent aussi ce que l’enfant (le frère ou la sœur de la fillette décédée, dont le sexe n’est pas révélé pour des raisons de confidentialité) a raconté avoir vécu.

« Quand je fais des crises, il [son père] me donne des douches froides », a dit l’enfant X (tel qu’identifié dans le jugement) à l’enquêteur.

« Il mettait dans ma face la douche froide, je pouvais pas parler », a-t-il aussi révélé.

À certaines reprises, il est littéralement bâillonné. Il s’est fait « taper sa yeule par papa, puis [la fillette décédée] aussi », apprend-on à la lecture du jugement.

L’enfant X a aussi raconté qu’il était attaché avec la ceinture rouge de son père.

Les auteurs des sévices, tels qu’identifiés par l’enfant, sont son père et sa belle-mère qui sont toujours en attente de leur procès (respectivement pour négligence criminelle ayant causé la mort et meurtre au second degré par rapport à la mort de la fillette).

La famille chez qui l’enfant a ensuite été placé a remarqué « une petite surface sans cheveux sur sa tête ».

Lorsqu’il renverse accidentellement une tasse de café le lendemain de son arrivée, il demande à la femme si « elle va lui tirer les cheveux ».

Pour lui éviter de lui ajouter tout autre préjudice psychologique, l’enfant de cinq ans n’a pas témoigné aux audiences, mais les informations qui sont contenues dans le jugement émanent de ce qu’il a raconté aux enquêteurs et à ses proches.

« X est un jeune enfant ayant un vécu d’une lourdeur inouïe », relève le juge Mario Gervais.

Il a été victime d’abus physique de la part de son père et de sa conjointe. Il a aussi été exposé à des gestes de violence en étant témoin, à tout le moins en partie si ce n’est davantage, aux graves sévices subis par [sa sœur] qui ont conduit à son décès. Le juge Mario Gervais

Sa mère, qui a trois enfants vivants, fait pour sa part bonne figure dans le jugement. Le tribunal salue sa « persévérance » dans ses suivis actuels. Le juge estime qu’elle est en mesure de répondre aux besoins fondamentaux de ses enfants, « soucieuse de leur bien-être et de leur meilleur intérêt. »

Le juge autorise donc des contacts supervisés avec son enfant.

Sont interdits les contacts avec le père, avec la conjointe du père et avec sa grand-mère paternelle. Le juge ordonne le maintien des relations de l’enfant X avec son demi-frère ou sa demi-sœur de 14 ans qui fait l’objet d’un jugement séparé.

Au cabinet du ministre Lionel Carmant, que l’on a contacté au sujet de ce nouveau blâme essuyé par la DPJ pour les droits lésés par l’enfant X, on a dit vouloir attendre avant de commenter, le temps d’analyser les jugements.