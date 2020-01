Une femme de 36 ans, Miranda Lapierre-Moreau, est portée disparue depuis le 7 janvier dernier, date des dernières communications avec ses proches. La Sûreté du Québec (SQ) a établi que la résidante de Sept-Îles pourrait se trouver dans la région de Montréal.

Marissa Groguhé

La Presse

Mme Lapierre-Moreau mesure 1m53 (5’) et pèse 70 kg (154lbs). Elle a les cheveux blonds et les yeux bleus. Il est également possible de la reconnaître par son perçage du côté droit de sa lèvre supérieure ainsi que ses tatouages – « Love », inscrit à son poignet droit, et un second tatouage en haut de la poitrine, du côté gauche.

Au moment de sa disparition, la femme portait un manteau Rudsak noir avec de la fourrure beige. Elle se déplacerait à pied, selon les dernières informations de la SQ, qui précise que ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Toute personne qui l’aperçoit ou possède des informations concernant sa disparition peut communiquer directement avec le 911 ou appeler confidentiellement la Centrale de l’information criminelle de la SQ, au 1 800 659-4264.