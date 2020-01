Une femme luttait pour sa vie, samedi matin, après une sortie de route à Noyan, en Montérégie.

Janie Gosselin

La Presse

Le véhicule circulait sur la route 202 lorsqu’il a fait une sortie de route, vers 8 h 40, a précisé le sergent Louis-Philippe Bibeau, de la Sûreté du Québec.

Deux adultes et un enfant se trouvaient à bord. Le conducteur et l’enfant ont subi des blessures mineures. La passagère se trouvait dans un état critique en matinée et on craignait pour sa vie.

L’enquête est en cours pour tenter de faire la lumière sur les causes de l’accident.