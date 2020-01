Une adolescente de 15 ans résidant sur la Rive-Sud de Montréal manque à l’appel depuis deux jours.

Philippe Teisceira-Lessard

La Presse

Selon Régie intermunicipale de police Roussillon, elle serait en fugue.

« L’adolescente, Sanshita Narisimlu, a quitté la résidence familiale le 30 décembre vers 13 h », indique le communiqué des autorités. « Elle a été aperçue pour la dernière fois à ce moment mais depuis, ses parents ignorent où elle se trouve. Selon les informations obtenues, elle pourrait être dans la grande région de Montréal ou ses alentours. »

Sanshita Narisimlu mesure 5 pieds et 5 pouces et pèse environ 132 livres. Elle a les cheveux et les yeux noirs. « Au moment de sa disparition, elle portait des pantalons de type “ legging ” » et un manteau « “ Rudsak ” en fourrure noir », indique la police.