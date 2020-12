Les bureaux d’Ubisoft Montréal sont situés au coin du boulevard Saint-Laurent et de la rue Saint-Viateur, dans le quartier Mile-End.

Une enquête a été ouverte vendredi après qu’un nouvel « appel menaçant » eût visé Ubisoft Montréal, dans le Mile-End, en lien avec la présence d’un colis suspect. Cela survient à peine un mois après une importante intervention policière qui avait semé l’émoi au même endroit, mais qui s’était finalement révélée être un canular.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« On a reçu un appel menaçant qui faisait mention de la présence possible d’un colis suspect vers 16 h. Les policiers sont toujours sur place pour effectuer des vérifications », a indiqué la porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Véronique Comtois, en fin de journée.

À la différence du dernier incident qui était survenu il y a quelques semaines chez Ubisoft, personne ne se trouvait à l’intérieur de l’immeuble au moment des faits. On ne compte donc aucun blessé ni de personnes prises responsables par les autorités. « Il n’y a aucune menace qui n’a été identifiée sur place », ajoute Mme Comtois. Jusqu’ici, le corps policier n’établit pas de liens entre les deux événements.

C’est trop tôt pour faire un lien. Mais il y aura une enquête et s’il y a un lien à faire, ce sera déterminé par les enquêteurs. Véronique Comtois, porte-parole du SPVM, qui soutient que chaque événement du genre est pris très au sérieux.

Bon nombre de policiers étaient d’ailleurs toujours sur place peu avant 19 h, afin d’assurer la sécurité du public et de permettre aux enquêteurs de faire leur travail.

Pas une première

Ce n’est pas la première fois qu’Ubisoft est la cible d’appels menaçants. Le 13 novembre dernier, le SPVM avait déployé plusieurs effectifs dans ces mêmes locaux, dont son Groupe tactique d’intervention.

Selon des informations recueillies par La Presse, les autorités examinent notamment la possibilité que cet incident puisse être l’œuvre d’un gamer mécontent d’un nouveau jeu d’Ubisoft ayant été conçu en bonne partie à Montréal. Celui-ci faisait l’objet de vives critiques depuis sa sortie.

Deux appels anonymes, dont un au 911, avaient alors forcé le SPVM à intervenir. On y signalait la présence d’un groupe de cinq preneurs d’otages qui détenaient chacun un otage dans les bureaux d’Ubisoft, ce qui s’est finalement révélé non fondé. On aurait aussi prétendu qu’une rançon avait été demandée. Nos sources indiquent que la pratique du swatting, qui consiste à faire déplacer un groupe d’intervention tactique sans raison, est très populaire dans le milieu du jeu vidéo. Les responsables auraient choisi d’utiliser cette technique pour se « venger » d’Ubisoft.

Au début du mois de décembre, un colis suspect avait également été neutralisé dans les locaux d’Ubisoft Saguenay, dans le secteur de Chicoutimi.