L’Escouade nationale de répression du crime organisé a réalisé 18 arrestations afin de mettre un terme aux activités d’un réseau de trafic de stupéfiants qui œuvrait dans les secteurs de Québec, de la Beauce et de Portneuf, et qui serait relié aux Hells Angels. Des personnes arrêtées, 17 ont comparu ce 8 décembre afin de faire face à divers chefs d’accusation liés au trafic de stupéfiants.

Stéphane Lévesque

Initiative de Journalisme Local

Au niveau des drogues, près de 4 kilogrammes de cocaïne, plus de 134 000 comprimés de méthamphétamine et plusieurs quantités de drogues diverses (MDMA, haschich, GHB et du Crystal Meth ont été saisie par l’escouade composée de policiers de la Sûreté du Québec, du Service de police de la Ville de Québec ainsi que du Service de police de Lévis. L’Escouade nationale de répression du crime organisé qui a pour mandat de s’attaquer spécifiquement aux têtes dirigeantes du crime organisé a également mis la main sur huit armes à feu (dont cinq de poing), une somme totale de plus de 415 000 $ en argent comptant et des vêtements reliés aux Hells Angels, dont 6 vestes.

Liste des personnes arrêtées

1- Maxim Jobin, 39 ans, de Neuville, arrêté et a comparu, libéré sous engagement

2- Sylvain Labbé, 56 ans, de Gatineau, arrêté et a comparu, libéré sous engagement

3- Samuel Faucher-Moreau, 27 ans, de Cap St-Ignace, arrêté et a comparu, détenu

4- Martin Blouin, 50 ans, de Québec, arrêté et a comparu, libéré sous engagement

5- Marc Corbin, 52 ans, de Québec, arrêté et a comparu, libéré sous engagement

6- Alain Brassard, 36 ans, de Vallée-Jonction, arrêté et a comparu, détenu

7- David Gilbert, 28 ans, de Saint-Georges, arrêté et a comparu, libéré sous engagement

8- François Lussier, 47 ans, de Saint-Georges, arrêté et a comparu, détenu

9- Denis Lussier, 50 ans, de Montréal, arrêté et a comparu, libéré sous engagement

10- Félix-Antoine Cormier, 32 ans, de Sainte-Catherine, arrêté et a comparu, libéré sous engagement

11- Guy Robitaille, 55 ans, de Québec, arrêté et a comparu, libéré sous engagement

12- Valérie Munger, 36 ans, de Saint-Martin, arrêtée et a comparu, libéré sous engagement

13- Keven Grenier, 32 ans, de Saint-Martin, arrêté et a comparu, libéré sous engagement

14- Annie Veilleux-Hébert, 43 ans, de Saint-Georges, arrêtée et a comparu, libéré sous engagement

15- Jonathan Pelletier, 29 ans, de Saint-Georges, arrêté et a comparu, libéré sous engagement

16- Louis Laclotte-Couture, 38 ans, arrêté et a comparu, libéré sous engagement

17- Mario Blais, 55 ans, de Québec, arrêté et a comparu, libéré sous engagement

Et une arrestation supplémentaire dont la personne n’a pas comparu.