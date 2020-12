Une alerte AMBER a été émise au Québec dimanche afin de retrouver Dayana Di Menna, 7 ans et Liana Di Menna, 2 ans.

Alice Girard-Bossé

La Presse

Dayana a les cheveux bruns et les yeux bruns, elle pèse 65 lb et mesure 3’0’’. Au moment de la disparition, elle portait un pyjama et un manteau de couleur inconnu. Il lui manque les deux dents d’en avant.

Liana a les yeux bruns vert et les cheveux blonds, elle pèse 25 lb et mesure 2’6’’. Elle portait un manteau d’une couleur inconnu et des leggings rouge et blanc.

Le suspect recherché est Jessica Kate Boulet, 34 ans, de Terrebonne. Le véhicule recherché est un Land Rover 2019 bleu immatriculé FMV 6823.

Si vous les apercevez, téléphonez au 911.

Plus de détails suivront.