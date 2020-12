Un mort et 2 blessés dans deux accidents à Rouyn-Noranda

(Rouyn-Noranda) Un jeune camionneur est mort après avoir perdu la maîtrise de son camion-citerne transportant du lait en fin de journée mercredi, à Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue.

La Presse Canadienne

L’accident s’est produit vers 16 h 20 à l’approche d’une courbe sur la route 101 à la hauteur du rang du Parc, dans le quartier Destor.

« On parle ici d’un conducteur qui circulait en direction sud. Il aurait perdu la maîtrise du camion à l’approche d’une courbe pour ensuite percuter la glissière de sécurité. À la suite de l’impact, le tracteur s’est renversé sur le côté et la remorque-citerne de lait s’est détachée et a glissé dans le fossé », a expliqué le sergent Louis-Philippe Bibeau, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Une chaussée glacée pourrait être en cause dans cette sortie de route, ce que l’enquête de la SQ devra toutefois confirmer.

Le conducteur du camion-citerne, un homme de 28 ans de Laverlochère-Angliers, une petite municipalité de la région, a été grièvement blessé. Il était dans un état critique lors de son transport à l’hôpital, où son décès a malheureusement été constaté plus tard en soirée.

Environ 40 minutes plus tard, les policiers de la SQ ont été appelés sur les lieux d’un autre accident grave à Rouyn-Noranda, cette fois sur la route 117.

Il s’agissait d’une collision frontale, vers 17 h, impliquant un camion semi-remorque et une fourgonnette.

« Le conducteur de la fourgonnette aurait, pour une raison indéterminée, dévié de sa voie avant de percuter le camion qui s’en venait en sens inverse », a précisé le sergent Bibeau.

« Sous la force de l’impact, la passagère a été éjectée du véhicule. »

Le conducteur de la fourgonnette a été grièvement blessé aussi. Ce dernier et sa passagère ont été transportés à l’hôpital, où ils luttaient pour leur vie.

Le camionneur n’a pas été blessé, mais il a subi un choc nerveux.

L’enquête de la SQ se poursuit afin d’établir les circonstances de cette collision.