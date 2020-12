Une centaine de patrouilleurs, enquêteurs et membres du Groupe tactique d’intervention (GTI) ont frappé au cœur du Bronx de Montréal-Nord tôt avant 6 h, ce matin, pour appréhender des individus soupçonnés de trafic de stupéfiants et de possession d’arme, a appris La Presse.

Daniel Renaud

La Presse

Au moment d’écrire ces lignes, le bilan de l’opération n’était pas encore connu, mais selon nos informations, une douzaine d’individus, dont certains liés à un gang de rue d’allégeance rouge, seraient visés. Cinq, dont l’un serait un travailleur de rue dans un organisme communautaire, ont été arrêtés jusqu’à maintenant.

« Une opération majeure est en cours depuis ce matin. Ce sont des perquisitions effectuées pour du trafic de stupéfiants et des armes à feu. Elles ont lieu à Montréal et sur la Rive-Nord. La Sûreté du Québec et d’autres corps de police municipaux nous assistent », explique l’agent Raphaël Bergeron du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Cette frappe est l’aboutissement d’une enquête des enquêteurs des stupéfiants de la région est – relevant de la Division du crime organisé du SPVM – et au cours de laquelle plusieurs techniques ont été utilisées. Dans un communiqué émis mercredi après-midi, le SPVM indique que cette opération se veut « une réponse à une série d’événements violents survenus dans le nord-est de Montréal récemment ».

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE

À Montréal, au moins cinq perquisitions, dont trois ont nécessité l’intervention du GTI, auraient été effectuées sur la rue Lapierre, près de la rue Pascal, et une autre sur la rue Matte. Une autre perquisition a eu lieu à Mascouche.

Des suspects devaient faire face à des accusations liées au trafic de stupéfiants et à la possession d’arme, mercredi après-midi au palais de justice de Montréal.

Un secteur « chaud »

L’opération se serait bien déroulée et visiblement, les policiers ont choisi de frapper tôt pour accroître leurs chances de succès dans cette zone qu’ils qualifient de « chaude ».

Cette opération survient en effet dans le même secteur où un homme, Bony Jean-Pierre, a été mortellement atteint à la tête par un projectile de polymère lors d’une opération antidrogue qui a mal tourné, le 31 mars 2016.

Des émeutes avaient suivi à Montréal-Nord, des véhicules de patrouille avaient été incendiés et le poste de quartier 39 du SPVM dans Montréal-Nord, vandalisé.

Récemment, lors du procès du policier du GTI Christian Gilbert accusé de l’homicide involontaire de Bony Jean-Pierre, plusieurs policiers et membres du GTI ont témoigné des difficultés d’intervenir dans ce secteur de Montréal-Nord, surnommé le Bronx, et des risques d’encerclement par des badauds.

« J’ai travaillé à la section Gang de rue dans l’est durant un an, et plus de 90 % des cas traités, c’était toujours dans le même secteur de Montréal-Nord, les rues Pascal et Lapierre. À part à Montréal-Nord, je n’entends pas parler d’autres affaires semblables qui surviennent à Montréal ».

« Dans ce secteur, les gars de gangs de rue reconnaissent les véhicules des enquêteurs et les camionnettes du GTI. Là-bas, il faut deux véhicules – plutôt qu’un seul – pour répondre à un appel. Je me souviens d’une fois où l’on a simulé une interception avec une auto-patrouille pour attirer le regard des membres de gangs de rue, de façon à permettre au GTI d’entrer dans un autre immeuble pour récupérer un fusil de calibre 12 », a notamment raconté un lieutenant-détective, Pierre Morin.

« Il ne doit pas y avoir beaucoup de policiers dans la région et qui ne le sait pas. Quand le répartiteur nous envoie dans ce secteur, il nous dit qu’il y aura deux véhicules, et il attend qu’un deuxième se libère. Des policiers se sont fait encercler. Il y a des attroupements. Ils vont demander un véhicule en renfort, car les gens ne sont pas coopératifs. Les policiers vont quitter rapidement avec un individu qu’ils viennent d’arrêter », a pour sa part décrit l’agent Yvon Robichaud, du Groupe d’intervention du SPVM (à ne pas confondre avec le GTI)

Des témoins ont décrit un secteur où vivent des suspects qui peuvent être armés et où certains résidants utiliseraient même des cloches à vache pour prévenir des individus de l’arrivée des policiers.

