(Québec) La coroner en charge de l’enquête publique sur le meurtre de la petite Rosalie n’arrive pas à comprendre pourquoi la maison d’hébergement Marie-Rollet n’a pas averti d’urgence la DPJ après l’épisode de crise qui a mené à l’expulsion de la mère.

Gabriel Béland

La Presse

Me Géhane Kamel est revenue à plusieurs reprises sur cette question mercredi au troisième jour de l’enquête publique sur la mort de la fillette de deux ans, tuée par sa mère en avril 2018.

« Plusieurs redflags se sont allumés durant son séjour. Ça culmine avec une crise majeure le 12 avril. Est-ce que ce ne sont pas des motifs suffisants pour aviser l’urgence sociale ce soir-là ? », a demandé Me Géhane Kamel lors du témoignage de l’ancienne directrice de la Maison Marie-Rollet, Marie-Anne Walsh.

L’ancienne directrice a défendu cette décision. « Selon nos observations, en aucun temps Rosalie n’était en danger avec sa mère, car la violence n’était pas dirigée contre elle », a expliqué Mme Walsh. Deux intervenantes de la maison d’hébergement avaient tenu des propos similaires mardi lors de l’enquête publique.

Le 12 avril, six jours avant la découverte du corps de la fillette, Audrey Gagnon a connu une crise majeure. Elle aurait menacé une intervenante de la tuer et de la « brûler vive ».

PHOTO D’ARCHIVES TIRÉE DE FACEBOOK Audrey Gagnon et sa fille Rosalie.

La Maison Marie-Rollet a décidé qu’Audrey Gagnon ne pouvait plus rester et qu’elle devait quitter avec sa fille. La mère aurait été d’accord avec la direction selon le témoignage de l’ancienne directrice.

Une intervenante a appelé la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) ce jour-là pour prévenir l’organisme qu’Audrey Gagnon allait quitter la maison d’hébergement. La mère était suivie par la DPJ, car l’organisme ne voulait pas qu’elle habite chez la grand-mère de Rosalie, qui vivait avec d’importants problèmes de santé mentale.

L’appel du 12 avril a été fait à l’intervenante de la DPJ au dossier. Celle-ci n’a pas répondu et un message a été laissé. Selon le témoignage des intervenantes, ce n’est que le 13 avril que les employés de Marie-Rollet ont finalement parlé à la DPJ.

La coroner Géhane Kamel se demande pourquoi la Maison Marie-Rollet n’a pas plutôt appelé les services d’urgence de la DPJ dès le 12 avril.

« Cette femme-là a quitté avec un enfant de moins de deux ans, dans une situation majeure, une situation de crise », a commenté Me Kamel en s’adressant à l’ancienne directrice.

« Cet appel-là aurait peut-être fait en sorte qu’une orientation rapide d’un enfant aurait peut-être pu contribuer à ce qu’on puisse la prendre en charge », a poursuivi la coroner.

Plus de deux ans plus tard, l’ancienne directrice a dit ne pas regretter cette décision. Audrey Gagnon s’était calmée. Elle partait de son plein gré selon Mme Walsh et elle allait vivre chez un ami.

L’ancienne directrice a toutefois admis que l’intervenante menacée de mort le 12 avril aurait peut-être dû prévenir la police. « À la lumière de ce qui s’est passé, si c’était à refaire probablement que oui on porterait plainte à l’endroit de la personne », a concédé Mme Walsh.

L’enquête publique du coroner tente de faire la lumière sur les événements qui ont mené au meurtre de la petite Rosalie. Elle a pour mission de formuler des recommandations pour éviter que de tels drames se reproduisent.

Des intervenants de la DPJ doivent aussi témoigner cette semaine.

En mars dernier, Audrey Gagnon a été condamnée à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 14 ans, pour le meurtre de sa fille.