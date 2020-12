Selon les éléments de preuve présentés au tribunal par la Couronne, Rosalie Gagnon a été poignardée à 32 reprises et possiblement étranglée.

(Québec) La coroner Géhane Kamel entame lundi des audiences publiques relativement au décès de la petite Rosalie Gagnon, âgée de 2 ans, survenu à Québec le 18 avril 2018.

La Presse Canadienne

Les audiences se tiendront jusqu’à vendredi au palais de justice de Québec.

Lors des audiences, Géhane Kamel sera assistée par Dave Kimpton, procureur aux enquêtes publiques.

L’enquête vise à faire la lumière sur les causes et les circonstances de ce décès qui avait bouleversé le Québec, mais aussi à identifier les facteurs contributifs et à formuler au besoin des recommandations.

En mars dernier, quelques jours avant le début de la pandémie de COVID-19 au Québec, Audrey Gagnon, la mère de la fillette, s’est reconnue coupable du meurtre non prémédité et a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 14 ans.

PHOTO ARCHIVES LE SOLEIL Audrey Gagnon

Audrey Gagnon a également plaidé coupable à l’accusation d’outrage à un cadavre, un geste pour lequel elle a reçu une peine de cinq ans d’emprisonnement, mais cette peine est purgée concurremment à la précédente.

En avril 2018, un passant avait d’abord retrouvé la poussette ensanglantée de la petite fille. Les policiers avaient ensuite retracé la mère qui les avait ultimement menés au conteneur à déchets, dans l’arrondissement Charlesbourg, où se trouvait le corps de l’enfant.

Selon les éléments de preuve présentés au tribunal par la Couronne, Rosalie Gagnon a été poignardée à 32 reprises et possiblement étranglée.