Selon les éléments de preuve présentés au tribunal par la Couronne, Rosalie Gagnon a été poignardée à 32 reprises et possiblement étranglée.

Des policiers de Québec ont relaté tout le fil de leur enquête sur la mort de Rosalie Gagnon, les ayant menés d’une poussette tachée de sang et abandonnée dans un parc jusqu’à un bac à déchets derrière une maison, où se trouvait le corps de la fillette de 2 ans, en avril 2018.

Stéphanie Marin

La Presse Canadienne

Les audiences publiques menées par la coroner Géhane Kamel ont débuté lundi matin pour faire toute la lumière sur les causes et les circonstances du décès de la petite Rosalie.

Cette mort avait bouleversé le Québec il y a plus de deux ans. La mère de la petite Rosalie, Audrey Gagnon, a depuis plaidé coupable à une accusation de meurtre non prémédité et a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 14 ans.

Lundi matin, des enquêteurs du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) ont témoigné, et ont aussi lu des déclarations des divers témoins, qui n’auront ainsi pas à se présenter devant la coroner.

Tout a commencé quand une dame a retrouvé une poussette dans un parc, sans enfant à l’intérieur. Elle a appelé le 911, déclenchant ainsi un déploiement policier. Dans la poussette, ils ont retrouvé un morceau de papier sur lequel était gribouillé le nom d’une intervenante de la DPJ et son numéro de téléphone.

Un sac à main retrouvé plus loin contenait un téléphone cellulaire brisé. Les policiers seront capables le jour même d’extraire les contacts d’Audrey Gagnon, ce qui les mènera au logement de son ami de cœur de l’époque, puis à elle.

PHOTO ARCHIVES LE SOLEIL Audrey Gagnon

La jeune femme déclare aux policiers que Rosalie est chez son oncle. Mais comme les policiers l’avaient déjà appelé et qu’il ne savait rien, Audrey Gagnon est mise en état d’arrestation. Elle leur dit alors ne pas se souvenir où elle a laissé sa fille.

Avec les policiers, elle refait ses pas dans le parc et dit avoir placé Rosalie sur un bac de recyclage pour la pousser. Ils retrouvent finalement la fillette, tête première dans un bac à déchets, derrière une maison du secteur.

L’enquêteure de police fait état d’une trentaine de coups de couteau sur le corps de la fillette.

Le technicien en scène de crime raconte que les bacs à déchets et à recyclage devant l’édifice à logements où habitait la jeune mère chez son ami ont ensuite été examinés : des vêtements d’enfants, une taie d’oreiller et un animal en peluche avec des taches de sang ont été retrouvés. Un vêtement était perforé à répétition.

La mère d’Audrey a livré une déclaration écrite, qui a été lue par l’enquêteure de police. Elle dit que sa fille consommait de la drogue, mais qu’elle s’était toujours bien occupée de Rosalie. Le père de l’enfant est inconnu, Audrey disant être tombée enceinte lors d’une rencontre d’un soir. La veille du drame, elle était calme et a demandé à sa mère de garder la fillette, ce qu’elle n’a pas pu faire.

Un ancien petit ami a dit avoir quitté Audrey car elle consommait beaucoup de drogue.

Les audiences se tiendront jusqu’à vendredi au palais de justice de Québec.

Lundi après-midi, il est prévu que le pathologiste témoigne, ainsi que celui qui était à l’époque l’ami de cœur d’Audrey Gagnon.