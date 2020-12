Pêcheurs disparus dans les Laurentides

« On a besoin de trouver nos fils »

« On veut trouver nos fils, on a besoin de les trouver. » Les parents de Dylan Auger et d’Antoine Paquin, disparus sur le lac des Deux Montagnes à la mi-novembre, lancent un cri du cœur pour accélérer les recherches à l’approche de l’hiver. Après une interruption, la Sûreté du Québec (SQ) a repris ses recherches cette semaine.