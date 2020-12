C'est une information sensible transmise aux autorités policières qui a déclenché l'opération.

Une opération policière était en cours mercredi après-midi à Brossard alors que l’école primaire Sainte-Claire, sur la rue Aumont, a été placée en confinement. C'est une information sensible transmise aux autorités policières qui a déclenché l'opération.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

« Cette intervention fait suite à une information qu’on a reçue. À ce moment-là, on active notre protocole habituel, on ne prend aucune chance. On a confiné chaque élève dans sa classe sous supervision de son professeur », a indiqué le porte-parole du SPAL, Ghyslain Vallières.

Pour le moment, le corps policier refuse de s'avancer davantage sur la nature exacte de cette information, afin de ne pas nuire à l'enquête en cours. Davantage de détails devraient être fournis à la population au courant de la journée de jeudi.

Aucune personne, incluant élèves, enseignants et membres du personnel de l'école, n'a été blessée durant l'opération, assure la police de Longueuil.

Si tout se déroule comme prévu, les autorités devraient procéder à une évacuation de l'école à « l'heure normale » de la sortie des classes, soit un peu après 15 h. Les parents pourront venir chercher leurs enfants à ce moment, mais sont invités à ne pas s'y présenter avant cette heure.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE

Un périmètre a été érigé à l’intérieur et à l’extérieur de l’école. La police affirme qu’elle demeure en lien constant avec le Centre de services scolaires Marie-Victorin, dont l’école fait partie. « Notre priorité était de sécuriser les lieux. On s’est aussi assuré qu’il y ait du soutien à l’interne pour nourrir les enfants. Il y a un psychologue sur place en cas de besoin », a indiqué M. Vallières.

Le reste sera un travail d'investigation afin de déterminer les circonstances exactes de cet évènement, affirme le porte-parole. « On doit entre autres déterminer si l’information qu’on a reçue est valide ou non. On est là-dedans en ce moment », ajoute-t-il.