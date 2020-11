Le récit de Gilbert Rozon, aux antipodes de celui de la plaignante, « défie la logique » et ne fait « aucun sens », a plaidé jeudi le procureur de la Couronne au procès pour viol et attentat à la pudeur du magnat déchu de l’humour. Compte tenu du récit « fiable » et « sincère » de la victime alléguée, Gilbert Rozon devrait être reconnu coupable, selon le ministère public.

Louis-Samuel Perron

La Presse

« [Dans la version de l’accusé], tout le monde agit de façon absurde. C’est l’absurdité. C’est là où le bât blesse dans cette version. […] Tout à coup, la soirée va devenir absurde. À la fin, c’est quelque chose qui ne devrait pas être cru et qui ne devrait pas soulever de doute raisonnable », a fait valoir Me Bruno Ménard.

Gilbert Rozon a « littéralement inversé les rôles » dans son récit, ajoute Me Ménard. En effet, l’accusé de 66 ans a témoigné s’être réveillé le matin fatidique de 1980 avec la plaignante à « califourchon » sur lui en train de « se faire l’amour ».

« Je me suis laissé faire, j’ai pris mon plaisir. J’étais tellement étonné que ça a gâché mon plaisir. Ça s’apparente à une sorte de masturbation. […] J’ai accepté mon sort, parce que ça m’arrangeait », a-t-il déclaré.

À contrario, la plaignante a raconté avoir été agressée sexuellement par Gilbert Rozon pendant son sommeil. « M. Rozon était sur moi et était déterminé à avoir des relations sexuelles. Je me souviens de deux choses, de l’oppression et du lâcher-prise. […] J’étais fâchée. C’est pas ça que je veux ! C’est pas consenti ! J’ai pu l’énergie, j’ai pu la force. […] La seule façon d’en sortir, c’est de le laisser faire », a-t-elle raconté.