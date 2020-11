Dans une poursuite déposée lundi devant la Cour supérieure, le directeur général de la Sûreté du Québec relevé provisoirement de ses fonctions, Martin Prud’homme, demande au tribunal d’ordonner l’arrêt des procédures instituées contre lui par la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault, de déclarer nul le rapport du comité d’experts mandaté par le Secrétariat des emplois supérieurs qui recommandait sa destitution, d’ordonner l’arrêt de l’enquête actuelle de la Commission de la fonction publique et enfin, de déclarer que la conversation téléphonique tenue entre lui et la Directrice des poursuites criminelles et pénales Me Annick Murphy le 24 octobre 2017 ne constituait pas un motif suffisant de destitution.

Daniel Renaud

La Presse

Plus de détails à venir.