Une importante intervention policière était en cours vendredi dans un bâtiment qui abrite notamment des locaux de l’entreprise Ubisoft, sur le boulevard Saint-Laurent, à Montréal.

Philippe Teisceira-Lessard

La Presse

D’après nos sources, un message interne signalant une possible prise d’otage au 5505 boulevard Saint-Laurent a été diffusé au sein du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Un important déploiement impliquant plusieurs sections a été déclenché, comme le veut le protocole dans ce genre de situation.

« Des policiers du SPVM spécialisés dans ce type d’intervention progressent présentement à l’intérieur du bâtiment concerné », a indiqué la police vers 15 h 30. « Aucune menace n’a été détectée jusqu’à maintenant. Aucun blessé n’est à signaler. »

Plus tôt en après-midi, deux témoins ont affirmé avoir vu des policiers défoncer la porte principale de l’édifice avec un bélier. Le camion blindé du SPVM est sur les lieux.

Un courriel a été envoyé à tous les employés d’Ubisoft sur place : « Barricadez-vous dans une zone sécuritaire qu’il est possible de verrouiller, mettez votre téléphone en mode silencieux, demeurez silencieux et cachés ».

« En arrivant sur l’étage, il y avait du monde qui se parlait et parlait d’une prise d’otage », a dit Sébastien Chaumont, gestionnaire de production chez Ubisoft, après avoir quitté le bâtiment. « On est sortis, on a ouvert la porte d’entrée sur Saint-Laurent et il y avait le groupe tactique qui était là. »

D’autres employés d’Ubisoft sont montés sur le toit du bâtiment.

PHOTO PATRICK SANFACON, LA PRESSE Des employés d’Ubisoft se sont confinés sur le toit de l’immeuble.

À partir de 15 h 30, des groupes d’une dizaine d’employés chacun étaient évacués du bâtiment par des policiers et escortés jusqu’à cinq autobus de la STM transformés en abri de fortune.

Ils seront rencontrés par des enquêteurs. Des proches d’employés évacués se sont vu interdire l’accès à ces autobus avant que la rencontre n’ait lieu.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Des employés étaient escortés jusqu’à cinq autobus de la STM transformés en abri de fortune.

« Une cellule de crise a été mise en place pour les employés et les bureaux de Paris sont au courant de la situation. On ne peut pas confirmer qu’il s’agit d’une prise d’otage. Je suis maintenant en contact avec les employés sur le toit et ils vont bien », a affirmé au téléphone le relationniste d’Ubisoft, Antoine Leduc-Labelle.

De 15 à 20 % des 4000 employés étaient au travail dans les bureaux de Montréal. Selon nos informations, il s’agit d’un bâtiment hautement sécurisé, où plusieurs accès (porte principale, étages, ascenseurs) sont contrôlés par carte électronique.

Véronique Comtois, porte-parole de la police, a demandé au public d’éviter le secteur. Un large périmètre de sécurité bloque toute circulation dans le secteur.

Une garderie située dans un bâtiment adjacent s’est confinée de façon préventive.

Plusieurs ambulances sont sur les lieux, prêtes à intervenir.

- Avec Daniel Renaud, Daphné Cameron, Isabelle Dubé, Tristan Péloquin, Vincent Larouche, Alexandre Pratt et Henri Ouellette-Vézina, La Presse