Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) est à la recherche d’Alex Mallet, âgé de 16 ans. La police craint pour sa sécurité.

Léa Carrier

La Presse

Le jeune homme a été vu pour la dernière fois le 23 octobre dernier vers 14 h, à Longueuil. Il pourrait se trouver à Saint-Hyacinthe, a indiqué le SPAL.

La police craint pour sa santé et sa sécurité.

Alex Mallet est un francophone blanc de 5’6’’. Il a les yeux bleus et les cheveux châtains courts. Il a été aperçu pour la dernière fois vêtu d’un chandail noir, de souliers noirs et rouges et d’un sac à dos beige et gris.

Toute personne qui voit Alex Mollet est priée de contacter le 911.