Éric Salvail, âgé de 51 ans, est accusé d’agression sexuelle, de séquestration et de harcèlement pour des gestes qui remonteraient à 1993 sur la personne de Donald Duguay, un ex-collègue de travail.

(Montréal) Les accusations portées contre Éric Salvail ne sont absolument pas fondées, a plaidé mercredi son avocat, ajoutant que le plaignant est capable de mentir, de répandre des faussetés et même de se parjurer.

Stéphanie Marin

La Presse Canadienne

« Son témoignage n’est pas crédible et ne peut être retenu. Donc, mon client doit bénéficier du doute raisonnable », a fait valoir Me Michel Massicotte.

Éric Salvail, âgé de 51 ans, est accusé d’agression sexuelle, de séquestration et de harcèlement pour des gestes qui remonteraient à 1993 sur la personne de Donald Duguay, un ex-collègue de travail.

Me Massicotte, un plaideur chevronné, tente mercredi de convaincre le juge Alexandre Dalmau de la Cour du Québec de prononcer trois fois le verdict « acquitté ».

Plus précisément, l’ex-animateur vedette Éric Salvail a été accusé d’avoir séquestré et agressé sexuellement Donald Duguay dans une salle de bains de Radio-Canada, après plusieurs mois d’avances, de harcèlement, de commentaires sexuels et d’attouchements inappropriés sur les lieux de travail.

M. Duguay a porté plainte contre l’ex-animateur en 2017 et a lui-même demandé à être identifié publiquement.

Le producteur et animateur a témoigné à son procès et nié en bloc toutes les allégations dont il a fait l’objet. Il a même qualifié de « farfelu » l’épisode d’agression sexuelle et de séquestration raconté par Donald Duguay.

Pour faire acquitter son client, Me Massicotte cherchera à démontrer que les gestes reprochés à M. Salvail ne se sont jamais produits-Il est donc normal que son client ne garde qu’un vague souvenir de Donald Duguay, a-t-il dit.

L’avocat attaquera aussi le témoignage de M. Duguay, qu’il juge être truffé d’exagérations et d’ajouts qu’il n’avait pas spécifiés auparavant.

Quant à la procureure de la Couronne, Me Amélie Rivard, il est prévu qu’elle plaide jeudi.