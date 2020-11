Éric Salvail a été accusé d’avoir séquestré et agressé sexuellement Donald Duguay, un collègue de travail, dans une salle de bains de Radio-Canada, après plusieurs mois d’avances, de harcèlement, de commentaires sexuels et d’attouchements inappropriés sur les lieux de travail.

(Montréal) L’avocat d’Éric Salvail doit plaider au nom de son client mercredi et faire valoir pourquoi il ne doit pas être reconnu coupable d’agression sexuelle, de séquestration et de harcèlement.

Stéphanie Marin

La Presse Canadienne

Me Michel Massicotte, un plaideur chevronné, tentera de convaincre le juge Alexandre Dalmau de la Cour du Québec de prononcer trois fois le mot « acquitté ».

Ces accusations ont été portées contre l’ex-animateur vedette de 51 ans pour des gestes qui remonteraient à 1993 sur la personne de Donald Duguay.

La preuve a été déclarée close lundi, après le récit de trois nouveaux témoins, qui s’est fait par le dépôt de leurs déclarations à la police. La première partie du procès avait eu lieu cet hiver, au palais de justice de Montréal.

M. Duguay a porté plainte contre l’ex-animateur en 2017 et a lui-même demandé à être identifié publiquement.

Le producteur et animateur a témoigné à son procès et nié en bloc toutes les allégations dont il a fait l’objet. Il a même qualifié de « farfelu » l’épisode d’agression sexuelle et de séquestration raconté par Donald Duguay.

Quant à la procureure de la Couronne, Me Amélie Rivard, il est prévu qu’elle plaide jeudi.