Le Service de police de Montréal déploiera deux postes de commandement mobiles, jeudi matin, afin de tenter de retrouver l’auteur d’une agression sexuelle survenue dans le cimetière Mont-Royal au début de l’automne.

Alice Girard-Bossé

La Presse

Le 28 septembre dernier vers 8 h 30, une femme qui se promenait dans le cimetière s’est fait agripper de dos par un homme qui la suivait depuis un moment. Le suspect a tenté de l’amener de force vers une aire boisée à proximité. La victime est parvenue à se défendre, faisant fuir son assaillant qui n’a toujours pas été identifié.

Selon le portrait-robot, le suspect serait possiblement un homme d’environ 25 à 30 ans d’origine maghrébine. Il mesure environ 5’9’’-5’10’’et est de stature mince.

Au moment de l’agression, l’individu recherché avait les cheveux courts, foncés, un toupet peigné vers l’avant, une mince barbe non fournie et une barbichette. Il portait un chandail noir à manches longues avec des motifs à carreaux, un jeans noir ajusté, une chaîne de couleur argent et des lunettes rondes.

Deux postes de commandement mobiles seront érigés jeudi, entre 8 h et 12 h pour permettre aux citoyens ayant été témoin de l’agression de rencontrer les enquêteurs. Le premier sera déployé devant les installations de la cavalerie du SPVM situées au 1515, voie Camillien-Houde. Le second sera situé au pied de la montagne à proximité de l’intersection de l’avenue du Mont-Royal Est et de la voie Camilien‑Houde.

Le service de police montréalais invite quiconque ayant de l’information permettant d’identifier ou de localiser le suspect à composer le 911 ou à communiquer de façon confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514-393-1133 ou sur leur site internet.