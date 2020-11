Quatre personnes ont été arrêtées dans le cadre d’une enquête de vols de catalyseurs d’automobiles sur le territoire du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL).

La Presse Canadienne

L’enquête entreprise en début d’année s’est amplifiée rapidement vu le nombre croissant de vols rapportés à la police.

Le SPAL signale que les voleurs ciblaient principalement les stationnements incitatifs, les terrains de stationnement de certains centres commerciaux et des secteurs résidentiels.

En plus d’avoir volé des catalyseurs, les malfaiteurs auraient aussi commis des méfaits, des fraudes, du recel et du trafic de biens criminellement obtenus.

Les frères Sébastien et Frédérick Lacasse, âgés respectivement de 29 et 30 ans, font face à eux seuls à plus d’une cinquantaine de chefs d’accusation. Deux de leurs trois complices, Cindy Dumouchel, 31 ans et Tommy McDuff, 28 ans, ont aussi été arrêtés alors que Steve Arseneault, 30 ans, est encore recherché.

Le catalyseur est une pièce du système d’échappement des automobiles qui contient des métaux recherchés par les voleurs. Pour les automobilistes, il s’agit d’une pièce qui coûte cher à remplacer.

L’enquête du SPAL se poursuit toujours et d’autres chefs d’accusation pourraient s’ajouter aux dossiers des personnes arrêtées.