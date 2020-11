Bony Jean-Pierre, cet homme de 46 ans atteint mortellement à la tête par une balle de plastique tirée par un policier du Groupe tactique d’intervention (GTI) du SPVM lors d’une perquisition de drogue qui a mal tourné le 31 mars 2016, dans l’arrondissement de Montréal-Nord, était recherché par la police au moment où les évènements ont eu lieu.

Daniel Renaud

La Presse

C’est ce qu’a raconté mardi matin l’enquêteur responsable de l’enquête et de la perquisition, au jour 2 du procès du policier du GTI Christian Gilbert, accusé de l’homicide involontaire de M. Jean-Pierre.

« Douze personnes se trouvaient sans l’appartement au moment où les policiers sont arrivés. M. Jean-Pierre était une treizième personne et j’ai su qu’il a été blessé en tentant de fuir par une fenêtre. Plus tard, j’ai appris qu’il était recherché par un corps de police d’une autre province, mais je ne sais pas pourquoi », a déclaré le lieutenant détective Érick Lavallée.

Dany Villanueva, le frère de Fredy Villanueva, 18 ans, atteint mortellement par un projectile lors d’une altercation avec un policier en 2008, était également ciblé dans cette enquête contre un réseau de trafiquants de stupéfiants.

On a appris que les policiers ont reçu instruction de l’intercepter avant son arrivée éventuelle au 6330 Arthur-Chevrier.

« C’était une demande de la direction. M. Villanueva devait se faire arrêter avant d’arriver au 6330 Arthur-Chevrier mais je ne sais pas pourquoi », a indiqué le témoin.

Sur les douze individus qui se trouvaient dans l’appartement numéro 3 du 6330 Arthur-Chevrier, six ont été arrêtés et accusés et six ont été relâchés sans accusation.

Parmi ces derniers, il y avait Jeff Joubens Theus. Deux mois après cette perquisition, Theus assassinera par erreur un client innocent d’un café de la rue Fleury, Angelo D’Onofrio. En 2019, il a été condamné à la prison à vie sans admissibilité à une libération conditionnelle avant 25 ans.

Le procureur de la Poursuite, Me Jean-Sébastien Bussières, a longuement interrogé l’enquêteur Lavallée sur le fait que l’évaluation du risque de l’opération ne parlait pas de la présence d’une arme dans l’appartement visé, et qu’il a même été noté à un endroit que la présence d’une arme était « faible ».

Avant la frappe, à 15 h 30 le 31 mars 2016, les enquêteurs ont eu une rencontre de préparation avec les membres du GTI du SPVM et un responsable a fixé un nombre minimum de policiers casqués qui devaient prendre part à la descente.

L’avocat de Christian Gilbert, Me Louis Belleau, commencera à contre-interroger l’enquêteur Lavallée mardi après-midi.

