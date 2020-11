Un bouchon de circulation qui s’étend sur une dizaine de kilomètres sur l’autoroute 15 en direction de Montréal à la hauteur de Mirabel complique la vie des conducteurs mardi matin. Le déversement d’une « matière glissante non-identifiée » est en cause.

Mayssa Ferah

La Presse

Trois voies sur quatre sont fermées après un déversement d’une matière toujours non identifiée survenu tout juste avant 6 h au kilomètre 27. « Au début, on parlait de goudron, mais pour le moment, il s’agit toujours d’une matière glissante non identifiée », précise Louis-Philippe Bibeau, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Le bouchon de circulation s’étend sur plus de 14 kilomètres et la perturbation routière risque de durer des heures, le temps de nettoyer les dégâts. Les équipes d’Urgence Environnement ont été avisées.

On ne déplore aucun accident ou dommage causé aux véhicules pris sur la route. « On appelle à la prudence des conducteurs. On leur demande de ne pas procéder à des manœuvres de dépassement par la droite », indique le sergent Bibeau, ajoutant qu’il y a une présence policière dans le secteur.