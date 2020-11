Deux frères impliqués dans un réseau de vol de catalyseurs de voiture font face à une cinquantaine de chefs d’accusation. Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a arrêté au total quatre suspects en lien avec l’affaire. La police est aux aguets pour retrouver un autre complice.

Mayssa Ferah

La Presse

« Cette enquête a commencé au début de l’année et s’est amplifiée rapidement vu le nombre croissant de vols qui nous étaient rapportés », précise le SPAL.

Les voleurs ciblaient les stationnements incitatifs, les terrains de stationnement de certains centres commerciaux et les secteurs résidentiels pour commettre leurs méfaits.

Sébastien Lacasse et son frère Frédérick Lacasse ont été arrêté en lien avec cette affaire. Âgés respectivement de 29 et 30 ans, ils font face à plus d’une cinquantaine de chefs d’accusation.

En plus de s’emparer des catalyseurs, le duo serait impliqué dans des méfaits, fraudes, recel et trafic de biens criminellement obtenus, précise la police de Longueuil.

Deux de leurs trois complices ont été arrêtés. Il s’agit de Cindy Dumouchel, 31 ans et Tommy McDuff, 28 ans.

Le troisième complice, Steve Arseneault, 30 ans, demeure recherché par les policiers. Les trois individus font face à une trentaine de chefs d’accusation.

L’enquête se poursuit toujours et d’autres accusations pourraient s’y ajouter.

Selon la police, certains modèles de voitures sont plus prisés par les malfaiteurs : les Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe, Honda Element, Honda CR-V et Kia Sportage.

Pour éviter les vols, la police suggère de limiter l’accès au-dessous du véhicule pour empêche le voleur de s’y glisser. On conseille de le garer près d’une bordure ou d’une chaîne de trottoir, par exemple.