Cette déclaration a été faite par le policier du groupe tactique d’intervention (GTI) du SPVM, Christian Gilbert à un collègue, le 31 mars 2016, jour de la mort de Bony Jean-Pierre.

Christian Gilbert, qui est accusé de l’homicide involontaire de M. Jean-Pierre, en lui causant des voies de faits graves en utilisant une arme à feu, a commencé à subir son procès lundi matin, au palais de justice de Montréal.

Les deux premiers témoins de la Poursuite, assurée par Me Jean-Sébastien Bussières, ont été un technicien en scène de crime de la Sûreté du Québec, Pierre-Olivier Hamelin, et une pathologiste, Liza Boucher. Le Bureau des enquêtes indépendantes n’était pas encore opérationnel le 31 mars 2016, alors l’enquête a été menée par les Crimes contre la personne de la SQ.

Ce jour-là, M. Gilbert, et ses compagnons de son peloton du GTI assistaient des enquêteurs des stupéfiants du SPVM qui effectuaient une perquisition et des arrestations au 6330 de la rue Arthur-Chevrier, dans l’arrondissement de Montréal-Nord.

On a notamment appris qu’au moment de la descente, le policier Gilbert a tiré deux projectiles de plastique AR-1 avec son arme intermédiaire Arwen 37, et l’un de ses compagnons, un projectile. L’un des deux projectiles tirés par Gilbert a atteint et enfoncé le cadrage d’une fenêtre avant et l’autre, a touché le côté gauche de la tête de M. Bony, au niveau de la tempe.

L’analyse du Arwen 37 utilisé par l’accusé par le technicien a démontré que le viseur laser était fonctionnel.

« Les blessures à la tête sont importantes et ont mené à la mort cérébrale et au décès. Celui-ci a été causé par des complications d’un traumatisme cérébral contondant », a conclu la pathologiste Liza Boucher, ajoutant que M. Bony avait aussi des blessures au dos, compatibles avec une chute sur le dos, « mais non mortelles ».

Cette dernière a dit que la victime a fait une chute de huit pieds (2,4 mètres) alors que le témoin a de la SQ a précisé que le logement où les évènements se sont produits n’était presque pas meublé.

Comme un casse-tête

Le procès, qui est présidé par le juge Yvan Poulin de la Cour du Québec, est prévu durer cinq semaines et un débat d’experts sera visiblement au coeur de l’affaire.

Chaque témoignage entendu est un peu comme une pièce d’un casse-tête qui s’assemble peu à peu. Mais déjà, les parties ont annoncé leurs couleurs.

« Nous croyons que lorsque vous aurez entendu toute la preuve M. le juge, vous serez satisfait que M. Gilbert a agi correctement dans les circonstances », a déclaré l’avocat du policier, Me Louis Belleau, qui est assisté de Me Annie Lahaise.

« Nous voulons vous montrer que cette arme est dangereuse et que cela doit être considéré lorsqu’on décide de tirer sur un individu », a dit Me Bussières de la Poursuite.

Le président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal, Yves Francoeur, a envoyé un communiqué à tous ses membres et a tenu à être présent dans la salle lundi matin.

« Je suis venu en support à notre policier pour des accusations non méritées. Il est un père de famille, un policier d’élite. C’est une opération contre un gang criminalisé qui a mal tourné. On parle de gangs qui font dans le trafic de drogue et qui exploitent sexuellement nos jeunes filles, alors pour nous c’est le monde à l’envers », a dit M. Francoeur.

