À bord d’un tracteur de ferme avec sa petite-fille d’âge mineur, un homme de 60 ans lutte pour sa vie après la chute du véhicule agricole dans un fossé samedi après-midi, à Saint-Henri-de-Lévis.

Mayssa Ferah

La Presse

Vers 13 h 30, les premiers répondants ont retrouvé le tracteur renversé sur le terrain du conducteur situé sur le chemin du Bras.

« Pour une raison inconnue, le tracteur s’est renversé dans un fossé », précise la porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Béatrice D’Orsainville.

Le blessé était au volant de son tracteur de ferme et sa petite-fille était également à bord.

L’homme a subi des blessures graves et on craint pour sa vie. L’enfant a des blessures mineures et n’a pas été transportée à l’hôpital. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de cet accident.