(Montréal) Une femme à la fiabilité « questionnable » et motivée par le désir de « faire payer M. Rozon » dans la foulée de la vague de dénonciations sexuelles #moiaussi. C’est le portrait de la plaignante qu’a brossé vendredi l’avocate de Gilbert Rozon dans ses plaidoiries.

Louis-Samuel Perron

La Presse

Aux yeux de Me Isabel Schurman, il serait « dangereux » de condamner Gilbert Rozon pour viol et attentat à la pudeur en se basant sur le témoignage rempli de « trous de mémoire » de la plaignante. Celle-ci était guidée par son « désir », en tant que « fidèle à un mouvement plus large que sa propre cause, de faire payer M. Rozon, de lui forcer de rendre des comptes ».

L’avocate du magnat déchu de l’humour soulève trois arguments pour convaincre la juge Mélanie Hébert de rejeter le témoignage de la plaignante : ses invraisemblances, ses trous de mémoire et les contradictions entre son témoignage et sa déclaration aux policiers. Me Schurman a également souligné à plusieurs reprises que la plaignante avait choisi de porter plainte quatre décennies plus tard dans le cadre du mouvement #metoo.

« Ce que vous avez devant vous est une femme qui porte plainte contre un homme 40 ans après les évènements allégués, une femme qui porte plainte dans la foulée du mouvement #moiaussi, qui vous dit qu’elle pensait être une figurante dans tout ça », a relevé Me Schurman.

L'avocate de la défense a insisté sur le fait que la plaignante avait admis à de nombreuses reprises ne plus se souvenir de nombreux éléments de cette nuit fatidique d'il y a 40 ans. « Est-ce qu’une approximation pourrait fonder une accusation criminelle? Nous vous soumettons respectueusement que la réponse est non ».

Rozon dit s’être fait « imposer » la relation sexuelle

Pour sa part, Gilbert Rozon semble avoir gardé un souvenir extrêmement vif de l'ensemble de cette soirée, au point de se rappeler très bien de la luminosité dans la chambre ce matin-là.

L’ancien grand patron de Juste pour rire maintient n’avoir « agressé d’aucune manière » la plaignante. C’est même celle-ci qui lui aurait « imposé » une relation sexuelle lors de cette soirée qui l’a « marqué à vie ». Dans un récit aux antipodes de celle de la plaignante, Gilbert Rozon a raconté s’être réveillé avec la jeune femme en train de « se faire l’amour » sur lui. « C’est quelque chose qui m’a été imposé. J’ai accepté, j’étais complètement consentant », a-t-il précisé.

Selon la plaignante, Gilbert Rozon s’est d’abord « jeté » sur elle pour l’embrasser en mettant sa main dans son décolleté. « Ce n’était pas une bataille, mais du tiraillement. Le bouton de ma chemise a fichu le camp. On a roulé ensemble par terre, il a rentré sa main en dessous de ma jupe. Il a essayé de lever ma culotte. J’étais vraiment fâchée. Je lui ai dit d’arrêter », a-t-elle témoigné.

À la suite de cet incident, Gilbert Rozon a refusé de reconduire la femme de 20 ans chez elle, prétextant être trop « fatigué ». Comme il était 3 h du matin, elle a décidé de dormir dans une autre pièce de la maison. Elle assure qu’elle n’avait pas peur de Rozon à ce moment. Mais c’est en se réveillant le matin qu’elle a vécu un cauchemar.

« M. Rozon était sur moi et était déterminé à avoir des relations sexuelles. Je me souviens de deux choses, de l’oppression et du lâcher-prise. […] J’étais fâchée. C’est pas ça que je veux ! C’est pas consenti ! J’ai pu l’énergie, j’ai pu la force. […] La seule façon d’en sortir, c’est de le laisser faire », a-t-elle raconté.

Gilbert Rozon accueilli par des manifestantes

C’est pourchassé par des dizaines de manifestantes que Gilbert Rozon a fait son entrée au palais de justice de Montréal vendredi matin pour la suite de son procès pour viol et attentat à la pudeur. « Rozon en prison ! », a notamment scandé la foule.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Gilbert Rozon à son arrivée au palais de justice, vendredi matin.

Une cinquantaine de militants contre les violences sexuelles ont attendu de pied ferme le magnat déchu de l'humour ce matin en face du palais de justice. L’ancien dirigeant de Juste pour Rire a dû se frayer un chemin difficilement dans la foule pour pénétrer dans l’édifice.

Après l’entrée de Gilbert Rozon, la foule a scandé devant les marches du palais des slogans en faveur d’une réforme judiciaire. « On vous croit ! On vous croit ! », ont crié en chœur les jeunes femmes, en référence aux victimes d’agressions sexuelles. Le collectif « Wake Up Câlice » organisait le rassemblement.

Me Bruno Ménard représente le ministère public, alors que l’accusé est défendu par Me Pierre Poupart et Me Isabel Schurman.