Les autorités policières sollicitent l’aide de la population pour localiser un quinquagénaire qui manque à l’appel depuis plus d’une semaine maintenant, dans la région de Lanaudière.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Luc Benoit, 52 ans, a été vu pour la dernière fois le 27 octobre dernier, sur la rue Lajoie-Sud, à Joliette. Selon les informations de la Sûreté du Québec, il se trouvait alors « à bord d’un véhicule taxi pour une course le menant près du métro Berri-UQAM », sur l’île de Montréal.

Ses proches disent avoir de sérieuses raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité à l’heure actuelle.

M. Benoit mesure 1,68 mètre, soit l’équivalent de cinq pieds et six pouces, et pèse 68 kg, soit environ 150 livres. Il a les cheveux bruns et les yeux bruns, puis s’exprime d’abord en français.

Toute personne détenant de l’information pertinente dans cette affaire est priée de communiquer avec le 911. Pour transmettre des renseignements de manière confidentielle, la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec peut aussi être jointe au 1-800-659-4264.