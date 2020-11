Procès sur la Loi 21

La loi nuirait à la cohésion sociale, selon un expert

(Montréal) Un expert professeur de psychologie a déclaré au tribunal dans la contestation de la Loi sur la laïcité de l’État que celle-ci pourrait conduire les personnes juives, sikhes et musulmanes à se sentir de plus en plus stigmatisées et risquerait de nuire à la cohésion sociale.