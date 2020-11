(Québec) Le présumé tueur de la nuit de l’Halloween, Carl Girouard, comparaîtra jeudi, à 11 h, au palais de justice de Québec.

Caroline Plante

La Presse Canadienne

L’homme de 24 ans, qui réside à Sainte-Thérèse, en banlieue de Montréal, est accusé de deux meurtres au premier degré et de cinq tentatives de meurtre commis samedi soir dans le Vieux-Québec.

Il a été cueilli par les policiers dans la nuit de samedi à dimanche alors qu’il était vêtu d’un costume médiéval et armé d’un sabre japonais de type katana.

Les deux personnes décédées des suites de l’agression subie sont François Duchesne, âgé de 56 ans, et Suzanne Clermont, âgée de 61 ans.

M. Duchesne était le directeur des communications du Musée national des beaux-arts du Québec. Quant à Mme Clermont, elle travaillait dans un salon de coiffure du Vieux-Québec.

La Couronne a demandé et obtenu une ordonnance de non-publication sur l’identité des cinq victimes de tentative de meurtre.

En conférence de presse dimanche, le directeur du Service de police de la Ville de Québec, Robert Pigeon, a affirmé que l’auteur présumé de la tuerie n’avait pas d’antécédents judiciaires et que ses motivations étaient personnelles.

En 2014, il aurait « verbalisé avoir l’intention de commettre des gestes comme ceux qu’il a posés » samedi, a révélé M. Pigeon, tenant cette information de source médicale.

On sait surtout qu’il a agi dans le but de « faire le plus de victimes possible », a soutenu le chef de police.

Carl Girouard comparaîtra devant la cour jeudi par visioconférence. Ce sera l’occasion de faire le point sur la suite des procédures, a affirmé la porte-parole du Directeur des poursuites criminelles et pénales, Audrey Roy-Cloutier, à La Presse Canadienne.

Le crime de meurtre au premier degré est passible de l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.

En cas de condamnation, la Couronne aurait la possibilité de demander l’addition des périodes d’inéligibilité puisqu’elle est face à des meurtres multiples.