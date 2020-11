(Québec) En deuil depuis la mort tragique d’un de ses administrateurs chevronnés dans une tuerie samedi soir, la direction du Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) va organiser une vigile mardi à la mémoire de François Duchesne.

Gabriel Béland

La Presse

« Il n’y a pas de mots pour exprimer notre tristesse face à la perte d’un collègue et ami de la qualité de François Duchesne », a réagi lundi matin le directeur du Musée, Jean-Luc Murray. « Il y a mille et une manières de mourir et François ne méritait pas cette fin terrible et si violente. »

À la mémoire de son directeur des communications et du marketing, le MNBAQ va organiser une vigile mardi à 18 h, devant le pavillon Pierre Lassonde. Le pavillon sera d’ailleurs éclairé de vert les prochains jours, « symbole d’espoir ».

François Duchesne, 56 ans, se promenait dans le Vieux-Québec samedi soir lorsqu’il s’est fait attaquer à l’arme blanche. Selon les policiers, l’assaillant de 24 ans a choisi ses victimes au hasard. Il a également tué Suzanne Clermont, 61 ans.

L’homme était un administrateur chevronné, membre de plusieurs conseils d’administration et décrit comme « impliqué dans la communauté » de Québec.

« Tout au long de son implication au Musée, François a démontré une capacité inouïe à résoudre tous les problèmes, à surmonter les embuches ainsi qu’à fédérer et motiver son équipe », a ajouté le directeur du MNBAQ.

Le succès de l’exposition Frida Kahlo, Diego Riva et le modernisme mexicain, notamment, ne lui était pas étranger, ajouté M. Murray.

La famille de M. Duchesne a reçu la nouvelle de sa mort de plein fouet. « On est vraiment sous le choc. […] François était quelqu’un d’infiniment bon et d’apprécié de tous. C’est d’autant plus difficile », a dit à La Presse sa sœur, Dominique Duchesne.