(Québec) La soirée d’Halloween a pris une tournure dramatique samedi soir, lorsqu’un homme vêtu d’un costume médiéval a tué deux personnes et en a blessé cinq autres au cœur du Vieux-Québec. De nombreux politiciens se sont tournés vers les réseaux sociaux pour réagir au drame et transmettre leurs condoléances aux proches des victimes.

Alice Girard-Bossé

La Presse

Le premier ministre du Québec, François Legault, a indiqué sur Twitter : « Le Québec se réveille après une nuit d’horreur. Les mots me manquent pour décrire une telle tragédie. J’offre toutes mes condoléances aux proches des victimes. »

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a également réagi au drame en mentionnant : « Terrible tragédie à Québec. J’ai le cœur brisé pour les proches des deux personnes tuées dans cette horrible attaque. Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Nous sommes de tout cœur avec vous et serons là pour vous. Aux premiers intervenants, merci pour votre travail. »

Le maire de Québec, Régis Labeaume, est bouleversé par les évènements qui lui rappellent ceux du 29 janvier 2017 à la grande mosquée de Québec. « Choc, tristesse et incompréhension. Cette désagréable impression de déjà-vu, un geste isolé comme celui de la mosquée il y a trois ans, et qui cette fois se déroule dans un lieu qui nous est si familier, le Vieux-Québec. Je remercie le SPVQ pour son travail impeccable, la nature humaine est complexe et insondable, nous pouvons croire à un problème de santé mentale, l’enquête nous le diras [sic], mais c’est surtout aux proches des victimes de cette inexplicable violence ainsi qu’aux blessés que je tiens à m’adresser. Je partage votre peine et votre désarroi. J’offre mes plus sincères condoléances en mon nom personnel, celui des élus de la Ville de Québec ainsi qu’au nom de toute la population aux familles endeuillées. Québec demeure un des endroits parmi les plus sécuritaires au monde et nous allons tout faire pour qu’il le demeure. Je me souviendrai, paix et amour à toutes et tous ! », a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Catherine Dorion, députée de Taschereau, où les meurtres se sont produits samedi soir, est troublée par les évènements. « Je dis toujours qu’on vit dans l’une des grandes villes les plus sécuritaires d’Amérique… Cette nuit, elle s’est transformée en film d’horreur en plein cœur de mon comté. Je suis intensément troublée. Je ne peux pas m’empêcher de penser sans arrêt aux 7 victimes… », indique-t-elle.

Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois, les porte-parole de Québec solidaire ont également contribué à la vague de messages sur Twitter. « Gens de Québec, nous sommes avec vous. Serrons-nous les coudes plus que jamais devant ce drame encore inexpliqué. Mes condoléances aux familles des victimes et mes pensées aux personnes blessées », a-t-elle mentionné. Gabriel Nadeau-Dubois a déclaré par la suite : « Lorsque Québec est blessée, c’est tout le Québec qui partage sa douleur. Mes condoléances aux familles des victimes, courage aux blessés. Un merci chaleureux aux premiers répondants, qui ont vu l’horreur de près. »

La cheffe du Parti libéral du Québécois, Dominique Anglade dénonce à son tour le drame qui s’est produit. « En pleine soirée d’Halloween, c’est l’horreur qui frappe… comment ne pas être bouleversé par ce qui se passe chez nous. Les familles des victimes devront être accompagnées alors que déjà au Québec nous vivons des moments plus difficiles. »

« Notre chère capitale nationale a connu une tragédie hier soir. Une soirée normalement festive a été transformée en scène d’horreur par la folie d’un individu. Aux proches et aux familles des victimes, j’adresse mes plus sincères condoléances », a indiqué Paul St-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois.

Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois a réagi au drame, déclarant : « La belle cité de Québec qui nous est si chère est ce matin endeuillée et assombrie par un épouvantable drame. Votre choc est partagé par toutes et tous. Nos pensées vous accompagnent ainsi que nos vœux de courage. »