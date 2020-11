Agressions à l’arme blanche à Québec

Deux personnes tuées, cinq blessés, un homme de 24 ans arrêté

(Québec) Québec se réveille douloureusement dimanche après une « nuit d’horreur » pendant laquelle un homme de 24 ans, originaire de la couronne nord de Montréal, a sillonné les rues du Vieux-Québec, armé d’un sabre japonais, et a tué 2 personnes, en plus de faire cinq blessés. Le suspect a été arrêté en pleine nuit et aurait agi dans l’objectif de faire le plus de victimes possible.