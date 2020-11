(Québec) Québec se réveille douloureusement dimanche après une « nuit d’horreur » pendant laquelle un homme de 24 ans, originaire de la couronne nord de Montréal, a sillonné les rues du Vieux-Québec, armé d’un sabre japonais, et a tué 2 personnes, en plus de faire cinq blessés. Le suspect a été arrêté en pleine nuit et aurait agi dans l’objectif de faire le plus de victimes possible.

Hugo Pilon-Larose

La Presse

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Fanny Lévesque

La Presse

Habillé en style médiéval, le suspect n’était pas connu des policiers et n’avait aucun antécédent criminel. L’arme qu’il a utilisée pour commettre ses crimes, un sabre japonais de style katana, n’est pas une arme prohibée. « Tout porte à croire qu’il aurait choisi ses victimes au hasard. (...) Il se déplaçait vers les victimes en les frappant avec son sabre », a expliqué dimanche Robert Pigeon, directeur du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), dans un point de presse conjoint avec le maire de Québec, Régis Labeaume, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, et le député fédéral de Québec, le président du Conseil du trésor Jean-Yves Duclos.

PHOTO STEVE JOLICOEUR, COLLABORATION SPÉCIALE Vers 1 h, un suspect a été arrêté non loin de l’Espace 400e, tout près du Vieux-Port de Québec.

Le suspect, qui est interrogé dimanche par les enquêteurs du SPVQ, devrait comparaître plus tard en journée par vidéoconférence au palais de justice de Québec. L’homme ne serait lié à aucun groupe terroriste. Il aurait agi selon des motivations personnelles.

Le secteur du Vieux-Québec est passé au peigne fin dimanche par les policiers, qui enquêtent sur 25 scènes de crime différentes. La Ville demande à ses citoyens d’éviter le secteur et d’appeler au 211 s’ils ressentent le besoin d’avoir accès à des ressources d’aide psychologique.

Une chasse à l’homme de plusieurs heures

Selon les premières informations rendues publiques par le SPVQ en point de presse, le suspect aurait stationné un véhicule près du Château Frontenac vers 22 h 30, samedi. Des policiers y auraient notamment retrouvé l’étui qui contenait le sabre et des bidons d’essence, une information qui n’a toutefois pas été confirmée. Des chauffeurs de taxi avaient pour leur part reçu l’ordre de n’accueillir aucun passager à bord de leur véhicule.

Selon les informations du quotidien Le Soleil, l’homme aurait « égorgé » sa première victime dans le secteur du Château Frontenac. Trois jeunes femmes ont trouvé la victime au sol. Son corps avait été « transpercé dans le centre dans le haut du corps », ont-elles dit, ajoutant qu’il y avait « beaucoup de sang ». Elles ont alerté les autorités et quitté rapidement les lieux. Des témoins ont vu le suspect courir, arme à la main. Après avoir commis ce premier acte meurtrier, il aurait poursuivi sa route dans la rue des Remparts, où une seconde personne a été tuée. Le suspect s’est ensuite rendu dans le Vieux-Port, faisant d’autres blessés en chemin.

Vers 1 h, le suspect a été arrêté non loin de l’Espace 400e, tout près du Vieux-Port de Québec. Il a été formellement identifié par les policiers, avant d’être transporté dans un centre hospitalier à proximité. C’est un agent de sécurité du Port de Québec qui aurait d’abord repéré le suspect. Ce dernier aurait souffert d’hypothermie.

Des « actes barbares »

En point de presse, dimanche, la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a qualifié le tout d’« actes barbares ». Le maire de Québec, Régis Labeaume, a affirmé qu’il s’agissait d’un événement « hallucinant, terrifiant, un événement qui dépasse l’entendement ». Un poste de commandement a été installé sur la colline Parlementaire. Le Groupe tactique d’intervention du SPVQ, ainsi que des maîtres-chiens et des ambulances, ont aussi été appelés en renfort.

« J’ai la nette impression de rejouer dans un vieux film, un film dont l’action se déroulait le 29 janvier 2017 à la mosquée de Québec. (...) Cette horreur chez nous s’ajoute à une charge mentale collective qui était déjà lourde dans cette période pandémique. La Ville de Québec posera tous les gestes nécessaires pour sécuriser nos concitoyens et les aider à traverser les conséquences éventuelles de cet événement », a-t-il affirmé.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a écrit sur son compte Twitter que « le Québec se réveille après une nuit d’horreur ». « Les mots me manquent pour décrire une telle tragédie. J’offre toutes mes condoléances aux proches des victimes », a-t-il ajouté.

Son homologue fédéral, Justin Trudeau, s’est aussi tourné vers Twitter pour faire part de sa consternation.

« Terrible tragédie à Québec. J’ai le cœur brisé pour les proches des deux personnes tuées dans cette horrible attaque. Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Nous sommes de tout cœur avec vous et serons là pour vous. Aux premiers intervenants, merci pour votre travail », a affirmé M. Trudeau.

PHOTO STEVE JOLICOEUR, COLLABORATION SPÉCIALE Cinq personnes ont été blessées au total. La nature de leurs blessures est « variable », selon le SPVQ.

Toute personne qui détiendrait de l’information pertinente dans ce dossier est priée de communiquer avec le 911, ou encore avec le 418 641-AGIR.

— Avec Judith Desmeules et Jean-François Néron, Le Soleil, et La Presse Canadienne

