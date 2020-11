(Québec) Sur le coup de 15 h 15, un petit groupe de voisins et proches de Suzanne Clermont, l'une des victimes de l'homme qui a semé l'émoi dans le Vieux-Québec samedi, ont rendu hommage à leur voisine, celle qu'ils ont décrite comme « l'amie de tout le monde ».

Fanny Lévesque

La Presse

Les amis de Suzanne Clermont, 61 ans, ont remonté tranquillement la rue des Remparts dimanche après-midi. Michel Mercier tenait avec son camarade une boîte de bois, dans laquelle ils avaient déposé des fleurs. Ils avaient tous écrit un court mot qu'ils avaient glissé dans les bouquets pour témoigner de leur solidarité aux proches endeuillés. Le moment était chargé d'émotions.

« Suzanne, c'était l'amie de tout le monde. Elle habitait le secteur depuis 25 ans. C'était une vraie fille de quartier, tout le monde l'aimait. Elle avait une générosité hors du commun, remarquable », a relaté M. Mercier.

Selon les témoignages recueillis, Suzanne Clermont serait sortie de son domicile situé sur la rue des Remparts pour fumer une cigarette et sortir son chien, comme elle avait l'habitude de le faire en soirée. C'est alors que le destin a voulu que son chemin croise celui du tueur.

C'est à cet endroit sur la rue des Remparts que l'assaillant a fait sa deuxième victime, Suzanne Clermont.

« On est catastrophé. Ici, on est plus que des voisins, on est des amis. Elle est sortie au mauvais moment » a laissé tomber Bertrand Morin.

Vers 22 h 35 samedi, un voisin, qui a préféré ne pas être identifié, a expliqué à La Presse qu’il était sorti de chez lui pour aller déposer les poubelles à la rue. « J’ai entendu quelque chose comme deux ou trois coups de fusil », a-t-il relaté.

Ensuite, il affirme avoir aperçu une arme à feu au sol près des poubelles sur la rue des Remparts, à la hauteur de la côte de la Canoterie. Autour de 10 h, lors du passage de La Presse, les enquêteurs de la police de Québec vidaient les poubelles de ce secteur précis et plaçaient leur contenu dans des sacs.

Les autorités n’ont pas confirmé d’information au sujet de la présence d’armes à feu. La police de Québec indique que les deux victimes ont été tuées à l’arme blanche.

« Puis, ensuite, j’ai entendu des hurlements. Des hurlements, c’est même pas le bon mot. C’était un cri de mort », ajoute l’homme, visiblement ébranlé, la voix cassée.

La police de Québec a confirmé que le tueur a choisi ses victimes au hasard.

« C’est terrible », a dit M. Morin.

Bertrand Morin a relaté avoir entendu, en début de soirée avant le drame, une voiture faire crisser ses pneus sur la rue des Remparts.

« C’est très tranquille ici alors ça m’a marqué. Je me suis demandé ce que ça pouvait être. Ce matin, quand je suis sorti de chez moi, j’ai vu que les policiers avaient placé des cônes à cet endroit », a-t-il dit.

Secteur tranquille et familial

« On se réunissait toujours ici, on venait prendre l’apéro, marcher les chiens. Elle était toujours avec nous autres », a rappelé Michel Mercier, indiquant le secteur de la rue des Remparts, à la hauteur de la côte de la Canoterie où des bancs de parc sont installés. « On appelait ça : le salon », dit-il.

Suzanne Clermont travaillait comme coiffeuse dans un salon de la rue Saint-Jean. Ses amis se souviennent d'une femme d'une grande gentillesse, qui n'aurait « pas fait mal à une mouche ». Elle aimait rire, se souvient M. Mercier et elle promenait toujours son petit chihuahua.

« La pandémie nous a vraiment rapprochés ici, cet été, on organisait des activités pour nous désennuyer. C’est vraiment familial, on est très proche. Si quelqu’un fait à manger, il va en porter aux autres, même. C’est comme ça », a-t-il ajouté. Encore cette semaine, Suzanne Clermont avait préparé des nouilles et en avait offert à l’un de ses voisins, a raconté l’un d’entre eux.

« Il y a quelque chose de communautaire ici », souffle M. Mercier.

La rue des Remparts est un coin bien connu et couru pour sa vue imprenable sur le Vieux-Port et les silos du Port de Québec.